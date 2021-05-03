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الأمم المتحدة: غرق 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

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الأمم المتحدة: غرق 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
Reuters
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غرق ما لا يقل عن 11 شخصا بانقلاب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، اليوم الأحد قبالة ليبيا، حسبما أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن المأساة وقعت بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، مضيفة أن خفر السواحل الليبي أنقذ حياة اثني عشر مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وتابعت عبر "تويتر": "الخسائر المستمرة في الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووسط البحر المتوسط".

حادث الغرق الذي وقع يوم الأحد هو الأحدث على مسار الهجرة عبر البحر المتوسط.

الشهر الماضي، افترضت السلطات وفاة مائة وثلاثين مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.

المصدر: أ ب

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