السعودية.. الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية تضمنت تعيينات وإعفاءات

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية تضمنت تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، وتعيين فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

وتضمن قرار الملك سلمان بن عبد العزيز تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، بمرتبة وزير، وتعيينه رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

كما عين الملك سلمان بن عبد العزيز فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

وكان الملك سلمان قد كلف في مارس من العام الماضي وزير المالية، محمد الجدعان بالإشراف على تلك الوزارة، بعد إعفاء محمد التويجري من المنصب وتعيينه مستشارا للديوان الملكي بدرجة وزير.

وشغل فيصل الإبراهيم من قبل منصب نائب وزير الاقتصاد، كما عمل في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

وتضمنت الأوامر الملكية:



- تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة ‫الهيئة السعودية للفضاء‬.



- تعيين فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.



- تعيين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.



- تعيين الدكتور خالد بن عبد الله السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.



- تعيين المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.



- تعيين الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.



- تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبد الله بن هداب مساعدا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.



- يعفى الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

المصدر: رويترز، سبق