نائب إسرائيلي: لن نسمح بانتخابات في القدس ومن يهدد بالعمليات فليجهز القبور

هدد أفي ديختر، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، بـ"قتل كل من يهدد بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، مؤكدا أنه لن يم السماح للفلسطينيين بإجراء انتخابات في القدس.

وتعليقا على عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس، قال ديختر: "لن نسمح بانتخابات في القدس، ومن يهددنا بتحويل ذلك إلى عمليات فليجهز القبور".

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وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أفادت بإصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة، جراء إطلاق نار على حاجز "زعترة" جنوب نابلس في فلسطين.

وأكدت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي أغلق معظم الطرق بين رام لله ونابلس بحثا عن مطلقي النار.

وفي وقت لاحق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن حالة أحد المصابين تدهورت بشكل كبير.

المصدر: "معا" + RT