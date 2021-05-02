إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء إطلاق نار على حاجز في فلسطين

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بإصابة 3 مستوطنين بجروح، اثنان منهم في حالة حرجة، جراء إطلاق نار على حاجز "زعترة" جنوب نابلس في فلسطين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "ثلاثة مدنيين في العشرينات من العمر أصيبوا بنيران سيارة عابرة في الحاجز... وحالة اثنين منهم خطيرة".

وتنقلت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم كان عبر إطلاق النار".

وأوضحت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي نشرت حواجز في المنطقة.

وأكدت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي أغلق معظم الطرق بين رام لله ونابلس بحثا عن مطلقي النار.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT