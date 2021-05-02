عاهل الأردن يتسلم رسالة من أمير قطر

قالت وكالة "بترا" إن الملك الأردني عبد الله الثاني تسلم رسالة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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وأوضحت الوكالة أن السفير القطري لدى المملكة سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سلم الرسالة دون أن تذكر تفاصيل عن فحواها.

وقالت الوكالة إن العاهل الأردني أكد خلال لقائه آل ثاني "متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وأضافت أن اللقاء تناول سبل تطوير وتعزيز التعاون بين الأردن وقطر، إضافة إلى المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في القدس.

المصدر: بترا