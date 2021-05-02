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مدفعية الحشد الشعبي تقصف مواقع لـ"داعش" شمالي العراق

أخبار العالم العربي

مدفعية الحشد الشعبي تقصف مواقع لـ
Reuters Ako Rasheed
الحشد الشعبي العراقي
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "مدفعيتها ردت على قصف قام به فلول داعش على لواء المغاوير غرب قضاء طوزخورماتو في المحافظة".

وأضافت، أن "مصدر الهجوم على قوات الحشد الشعبي كان من الطرف الشمالي للمحافظة".

ويوم أمس أفاد مراسلنا في العراق، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نوري حمه علي، السبت، مقتل ثلاثة عناصر من البيشمركة، بينهم ضابط، في هجوم الليلة الماضية.

 

المصدر: RT

 

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