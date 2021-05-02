مصر تسجل 1032 إصابة و63 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 1032 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1032، مقابل 1001 في بيانات الخميس و1021 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 228584 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 63 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 59 الخميس و61 الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 13402 حالة.

كما أفاد مجاهد بخروج 769 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 171542 شخصا.

المصدر: RT