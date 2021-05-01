فلسطين.. 8 وفيات و664 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت، عن تسجيل ثماني وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 325303. وأشارت إلى تسجيل 1942 حالة تعاف جديدة ليرتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 300742 حالة.

ولفتت إلى وجود 146 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 43 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحسب الوزيرة فإن عدد من يتلقون الرعاية الصحية حاليا في المستشفيات بالضفة 374 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، قالت إن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 257764 بينهم 184205 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصدر: "معا"