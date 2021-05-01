عودة رئیس المجلس الانتقالي عیدروس الزبیدي إلى عدن بعد غیاب طويل
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عاد رئیس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عیدروس قاسم الزبیدي ظھر الیوم الجمعة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وتأتي عودة الزبيدي عقب أشهر من مغادرته بعد الأحداث بين قوات المجلس الانتقالي وبين القوات الحكومية ومن ثم توقيع اتفاق الرياض.
وأكدت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر وصول الزبیدي إلى العاصمة قادما من دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يجتمع الزبیدي بأعضاء ھیئة الرئاسة وقیادة المجلس الیوم في العاصمة، بحسب وسائل إعلام محلية.
المصدر: وكالات