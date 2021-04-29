بعد دعوة الملك سلمان لزيارة الرياض.. أمير قطر يستقبل وزيرا سعوديا

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع وزير الدولة السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأفاد الديوان الأميري القطري، في بيان، بأن الشيخ تميم استقبل الأمير تركي والوفد المرافق بمكتبه بقصر البحر.

وذكر البيان أن الأمير تركي "نقل للشيخ تميم في بداية المقابلة تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لأمير قطر بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء".

ومن جانبه، حمل الشيخ تميم الأمير تركي "تحياته لأخيه" الملك والأمير محمد "وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي المزيد من النماء والرفعة".

وذكر الديوان الأميري القطر أن اللقاء جرى خلاله "استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها" دون كشف أي تفاصيل.

وعقد لقاء الوفد بعد 3 أيام من زيارة وزير خارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى الدوحة، فيما دعا العاهل السعودي، الاثنين، أمير قطر، لزيارة الرياض.

وتأتي هذه التطورات في العلاقات بين الدوحة والرياض، بعد توقيع اتفاق المصالحة مطلع العام الجاري لإنهاء الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو 2017 وأدت إلى مقاطعة قطر من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة تعتبر الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

المصدر: "قنا" + وكالات