جبران باسيل لـRT: روسيا لا تتدخل في لبنان ونطلب منها المساعدة في إيجاد الحلول

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، إن روسيا لا تتدخل في شؤون بلاده، مضيفا أن تياره يطلب منها المساعدة في إيجاد الحلول.

وأضاف في تصريحات لـRT أن "النظام السياسي في لبنان فاشل ولا يعمل ويجب إصلاحه"، مؤكدا أن "تأليف الحكومة غير ممكن من خلال شخص واحد".

وتابع: "أموال اللبنانيين وودائعهم سرقت، ونطالب بالتدقيق الجنائي لاستعادتها".

وأرجع باسيل الوضع الحالي في لبنان إلى "النظام الطائفي الذي يحول دون الإصلاح في البلاد".

وفي حديثه عن "حزب الله"، أكد باسيل أن تياره "يتفق مع الحزب على مواجه إسرائيل والإرهاب وسيادة القرار اللبناني".

وأشار إلى أن "حزب الله ليس منغمسا بالفساد، لكنه ولأسباب عديدة غير ناشط في محاربته وهذا يؤخر مشروع الإصلاح".

يتبع..