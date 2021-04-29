السيسي يأمر بإرسال طائرة عسكرية إلى ليبيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية، إرسال طائرة عسكرية إلى ليبيا من مطار القاهرة بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محملة بالمساعدات.

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وقال الجيش المصري في بيان له: "استمرارا للدعم المصرى للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين".

وتابع البيان: "من جانبه أعرب الجانب الليبى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبي".

المصدر: RT