أسرة طفلة المعادي تعلق بعد الحكم على المتحرش بعقوبة رادعة

علقت أسرة طفلة المعادي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم، محمد جودت، الذي قام بالتحرش بها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

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وقالت والدة الطفلة، إنها عرفت بالحكم الصادر ضد المتهم من خلال المحامي أحمد سلامة، محامي الطفلة، حيث أنهم لم يكونوا حاضرين للجلسة، معلقة على الحكم بقولها: "عرفت إنه أخد 10 سنين، وبصراحة أنا اتضايقت شوية لأن أنا كنت عايزه له حكم أكبر من كده، كان نفسي ياخد أقل حاجة مؤبد، بس في الآخر قولت هو كويس عليه الـ 10 سنين، لأني افتكرت ولاده ومراته، هم مش ذنبهم حاجة، والقاضي عمل اللي عليه".

وأضافت والدة الطفلة: "في تاني جلسة ليه كنا إحنا هناك، وقتها هو هدد بنتي وهدد جوزي وشاور لها بإيده إنه هيذبحها، يارا هي اللي قالت لي بعد ما نزلنا، وأنا كل اللي كنت عايزاه حق بنتي مش أكتر".

ويقول محمد بيومي، جد الطفلة، إنه ممتن لكل من وقف بجانبهم من أجل استعادة حق الطفلة يارا، معبرا عن ذلك بقوله: "كل واحد وقف معانا في القضية ديه الله يبارك له، ورغم كل اللي المتهم عمله، لكن أنا واحد من الناس زعلان عليه عشان أسرته وبيته وولاده، لأنه بهدل بيت كامل بفعل قذر عمله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية