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نشر صورة لضابط مصري يرتدي بدلة الإعدام

أخبار العالم العربي

نشر صورة لضابط مصري يرتدي بدلة الإعدام
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كشفت صورة نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن صورة الضابط المصري محمد عويس ببدلة الإعدام.

نشر صورة لضابط مصري يرتدي بدلة الإعدام
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وقالت المحامية سميرة فاضل، المحامية السابقة للضابط الخائن المحكوم عليه بالإعدام، لإدانته بالاشتراك في قتل الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، إنها انسحبت من الدفاع عن عويس. 

وقالت فاضل إنها التقت عويس في محبسه، وأنه فشل في إقناعها ببرائته، ثم تحدث لها عن علاقته بجماعة الإخوان وأدعى أنه تقابل معهم في أحد المساجد.

يشار إلى أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، عاقبت الخائن محمد عويس، بالإعدام شنقا، في مارس 2020، لإدانته بالاشتراك في قتل ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، كما عاقبت 36 متهما آخرين بالإعدام، وتنوعت عقوبات باقي المتهمين بالسجن المشدد والمؤبد.

المصدر: الوطن

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