مصر.. العناية الإلهية تنقذ السكة الحديد من كارثة قبل الإفطار

اصطدم قطار "أشمون- القاهرة" الذي يحمل رقم 546 بجرافة صغيرة عبرت السكة بمنطقة غير مخصصة للعبور، قبل رصيف محطة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتمكن سائق القطار من التوقف قبل حلول كارثة، فيما هرب سائق اللودر.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باصطدام قطار يحمل رقم 546 بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة غير ممهدة للعبور.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث ولم تتعطل حركة سير القطارات.

#عاجل | «لودر طائش بالمنوفية».. العناية الإلهية تنقذ السكة الحديد من كارثة قبل دقائق من الإفطارhttps://t.co/c3pTc9Pijbpic.twitter.com/JxDhxR7apN — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) April 28, 2021

المصدر: المصري اليوم