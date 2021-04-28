المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها إلى ليبيا يان كوبيش بحث يوم أمس الثلاثاء مع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت اتفاق وقف إطلاق النار، والقضايا الأمنية الملحة في البلاد.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها، أن "كوبيش أطلع اللجنة العسكرية المشتركة على العناصر الرئيسية لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم اعتمادهما مؤخرا، فضلا عن نتائج مباحثاته مع عدد من المسؤولين من دول مختلفة، بينها دول أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا".

وأضافت أنه "جرى تبادل مثمر للآراء بين كوبيش وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة حول عدد من القضايا".

وأشارت إلى أنه "تم التركيز بشكل خاص على كيفية المضي قدما في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020".

ولفتت إلى أن "كوبيش أعرب عن استيائه جراء التأخير في فتح الطريق الساحلي، وحث على الإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصد".

وأوضحت أن "الجانبين أكدا على ضرورة سحب جميع المقاتلين الأجانب".

وأضافت أنه "تم مناقشة اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني وكذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد في طريقها نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وأثناء الانتخابات".

المصدر: RT