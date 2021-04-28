ظريف لعبد السلام الحوثي: الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة في اليمن

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، للمتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، محمد عبد السلام، على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة اليمنية.

وعبر ظريف أثناء اجتماع في مسقط بسلطنة عمان، عن أسفه لأوضاع حرب السنوات الست على الشعب اليمني ودعا إلى إنهاء الاقتتال ورفع الحصار عن البلاد.

وجدد الوزير الإيراني وجهة نظر حكومة بلاده، بأن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية"، مشددا على "دعم طهران لوقف إطلاق النار واستمرار الحوار اليمني اليمني".

من جهته، أعرب محمد عبد السلام الحوثي، خلال الاجتماع، عن تقديره للدعم الإيراني للشعب اليمني، وأطلع ظريف على آخر التطورات في البلاد.

المصدر: RT