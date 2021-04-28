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لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع..حصيلة إصابات كورونا تتخطى الألف في السعودية

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لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع..حصيلة إصابات كورونا تتخطى الألف في السعودية
AHMED YOSR
التلقيح ضد فيروس كورونا في السعودية
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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا اليومية في السعودية الألف حالة، لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 415281 حالة، في حين تم تسجيل 867 حالة تعاف جديدة من هذا الفيروس، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة معافاة.

وكشفت الصحة عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 6935 حالة وفاة.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

المصدر: RT

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