إدارة مسلمي روسيا: حل مسألة مشاركة الروس في الحج سيتم قريبا

عبرت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا عن أملها بأن يتم حل مسألة ما إذا كان بإمكان الحجاج الروس الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا أداء الحج إلى السعودية في الأيام القريبة القادمة.

وقال المتحدث باسم الدائرة الروحية لمسلمي روسيا، شامل موكاراموف، في مؤتمر صحفي: "نشر على موقع وزارة الحج والعمرة السعودية معلومة مفادها أن الحج سيشارك فيه الحجاج الذين تم تلقيحهم بأحد اللقاحات الأربعة التي اعترفت بها منظمة الصحة العالمية. أما لقاحنا "سبوتنيك V" وغيرها من اللقاحات فلا تدخل هذه القائمة حتى الآن. وكما أفهمه أنا فتجري دولتاننا محادثات بهذا الشأن. وسنأمل بأن تتوصل سلطاتنا والسلطات السعودية إلى اتفاق وسيكون بإمكان حجاجنا بعد التلقيح أداء الحج، إذا وقع الحج العام الجاري... ومن الضروري حل هذه المسألة في الأيام القريبة القادمة".

وأضاف أن الحجاج الروس يواجهون صعوبة أخرى تتعلق بطلب السلطات السعودية بوصول الحجاج إلى البلد برحلات مباشرة، فيما أنه لا توجد هناك حاليا رحلات جوية مباشرة من روسيا.

وتابع: "وبين المطالب الأخرى يوجد هناك إجراء اختبار فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الإقلاع وبعد وصول الحجاج إلى السعودية يتم عزلهم في فندق لمدة 3 أيام وبعد ذلك يتم إجراء اختبار جديد لفيروس كورونا وإذا كانت نتائجه سلبية فيسمح لهم بأداء العمرة أو الحج".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن مجلس مفتي روسيا سيدعو السلطات السعودية السماح للحجاج الروس الذين تم تطعيمهم باللقاح الروسي بأداء الحج إذا لم تتم الموافقة على هذا اللقاح في الخارج قبل ذلك الوقت.

المصدر: نوفوستي