السيسي يبحث توطين الصناعات الثقيلة.. وإدخال "التوكاتسو" الياباني إلى مصر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى امتلاك مصر كافة المقومات لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.

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وأوضح الرئيس المصري خلال استقباله الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم" يونغ باي لي، دور كوريا كشريك تنموي فاعل في مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع الشركة الكورية في العديد من المجالات الصناعية.

وأوضح أن مصر ترغب التعاون في مجال الصناعات الثقيلة، التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة، مشددا على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين.

وفي سياق آخر، اجتمع الرئيس المصري مع مجموعة الخبراء اليابانيين المشرفين على منظومة المدارس المصرية اليابانية في مصر، حيث تناول الاجتماع استعراض جهود الخبراء اليابانيين، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان وتطبيق أنظمة التعليم الياباني "التوكاتسو" داخل المنظومة الجديدة للمدارس المصرية اليابانية على مستوى محافظات الجمهورية.

المصدر: اليوم السابع + الوطن