السيسي يعد المصريين بمفاجأة (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هناك من يفضل بقاء الوضع في القاهرة على حاله، وأنه "في ناس مصممة تفضل القاهرة كده، ونقعد فيها وهي زحمة".

وأشار السيسي خلال لقائه مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة إلى أن ما يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية "أرخص وأكسب".

وأوضح أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل بها مساحتها 40 ألف فدان من إجمالي مساحة تبلغ 175 ألف فدان.

وأضاف السيسي: "لما هنيجي نفتتح العاصمة الإدارية هتشوفوا دولة تانية، ومش كلام، الموضوع مش مبنى، إحنا بنعمل جوهر ومضمون".

وأدى السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه عقب أداء صلاة الجمعة التقى الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها.

كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة داخليا وإقليميا ودوليا، كما ناقش مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم امتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية