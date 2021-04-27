المغرب يحقق في محاولة للهجرة سباحة نحو جيب سبتة

أعلنت السلطات المغربية فتح تحقيق قضائي مع 23 مهاجرا أعادتهم السلطات الإسبانية إلى المملكة، بعدما وصلوا الى جيب سبتة سباحة.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني: "تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية"، مشيرا إلى وضعهم رهن التوقيف.

وأوضح البيان أن التحقيق يهدف إلى "الكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم هذه العملية والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة".

كما قال مصدر في بلدية سبتة لوكالة "فرانس برس" إنه تم مع المغرب إبرام اتفاق لإعادة نحو مئة مهاجر ممن سبحوا باتجاه شواطئها الأحد، موضحا أن "عمليات الطرد بدأت صباح اليوم" وتشمل "بين 100 إلى 120 شخصا".

المصدر: "أ ف ب"