الكويت..رئيس مجلس الأمة يرفع جلسة اليوم بسبب جلوس بعض النواب في مقاعد الوزراء (فيديو)

دفع تواجد نواب مجلس الأمة الكويتي في مقاعد الوزراء، رئيس المجلس، مرزوق الغانم، إلى رفع جلسة اليوم الثلاثاء، بعد إبلاغه من قبل الحكومة عدم حضور الوزراء لهذا السبب.

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وجاء ذلك بعد أن دخل بعض النواب إلى قاعة "عبد الله السالم"، لحضور جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، وشغلوا المقاعد المخصصة للوزراء.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الإلكترونية في "تويتر"، تبين تصفيق النواب بعد قرار الغانم رفع جلسة اليوم.

فيديو / تصفيق أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان الرئيس مرزرق الغانم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة بسبب وجود النواب على مقاعد الوزراء. pic.twitter.com/LMfCaUObvw — المجلس (@Almajlliss) April 27, 2021

في حين أظهر مقطع فيديو آخر نشرته "المجلس"، ظهر رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، يغادر مجلس الأمة بعد رفع الجلسة الى ما بعد عيد الفطر.

فيديو / سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يغادر مجلس الامة بسبب رفع الجلسة الى ما بعد عيد الفطر. pic.twitter.com/LgT1I5SMJB — المجلس (@Almajlliss) April 27, 2021

المصدر: "القبس" + RT