 
مباشر

الكويت..رئيس مجلس الأمة يرفع جلسة اليوم بسبب جلوس بعض النواب في مقاعد الوزراء (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكويت..رئيس مجلس الأمة يرفع جلسة اليوم بسبب جلوس بعض النواب في مقاعد الوزراء (فيديو)
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مدينة الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qa58

دفع تواجد نواب مجلس الأمة الكويتي في مقاعد الوزراء، رئيس المجلس، مرزوق الغانم، إلى رفع جلسة اليوم الثلاثاء، بعد إبلاغه من قبل الحكومة عدم حضور الوزراء لهذا السبب.

إقرأ المزيد
الكويت.. النيابة توجه تهمة القتل العمد في قضية
الكويت.. النيابة توجه تهمة القتل العمد في قضية "مقتل فرح"

وجاء ذلك بعد أن دخل بعض النواب إلى قاعة "عبد الله السالم"، لحضور جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، وشغلوا المقاعد المخصصة للوزراء.

وفي مقطع فيديو  نشرته صحيفة "المجلس" الإلكترونية في "تويتر"، تبين تصفيق النواب بعد قرار الغانم رفع جلسة اليوم.

في حين أظهر مقطع فيديو آخر نشرته "المجلس"، ظهر رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، يغادر مجلس الأمة بعد رفع الجلسة الى ما بعد عيد الفطر.

المصدر: "القبس" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا