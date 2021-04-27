وزارة الدفاع التركية: تحييد ثلاثة "إرهابيين" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد ثلاثة "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في منطقة (أفشين ـ باسيان) شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب البرق".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "قوات الكوماندوز حيدت الإرهابيين الثلاثة أثناء اختبائهم في مغارة بالمنطقة، ليرتفع عدد الإرهابيين الذين حييدوا إلى 37 في منطقتي (متينا وأفشين ـ باسيان)".

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وفي الثالث والعشرين من أبريل الحالي، أطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" بشكل متزامن ضد من أسمتهم بـ"إرهابيي" "بي كا كا" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز شمالي العراق.

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" شمالي العراق تسيران وفق الخطة المرسومة، وأنه تم تدمير مواقع "لحزب العمال الكردستاني".

المصدر: "الأناضول" + RT