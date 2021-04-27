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مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس (صور)
Reuters Amr Dalsh
القطارات في مصر (أرشيف)
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أكدت مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية لـRT مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بشاحنة محملة بالحجارة، عند تقاطع قرية عامر بالجناين في السويس.

وأوضحت المصادر لـRT أنه "يجري العمل على رفع الشاحنة عن قضبان السكة الحديد لفتحها أمام القطار".

وأضافت أنه "تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام".

وتوقفت حركة القطارات على خط "الإسماعيلية - السويس" بسبب الحادث.

مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس (صور)
مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس (صور)
مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس (صور)

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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