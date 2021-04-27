مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس (صور)
Reuters Amr Dalsh
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أكدت مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية لـRT مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بشاحنة محملة بالحجارة، عند تقاطع قرية عامر بالجناين في السويس.
وأوضحت المصادر لـRT أنه "يجري العمل على رفع الشاحنة عن قضبان السكة الحديد لفتحها أمام القطار".
وأضافت أنه "تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام".
وتوقفت حركة القطارات على خط "الإسماعيلية - السويس" بسبب الحادث.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT