مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس (صور)

أكدت مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية لـRT مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بشاحنة محملة بالحجارة، عند تقاطع قرية عامر بالجناين في السويس.

وأوضحت المصادر لـRT أنه "يجري العمل على رفع الشاحنة عن قضبان السكة الحديد لفتحها أمام القطار".

وأضافت أنه "تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام".

وتوقفت حركة القطارات على خط "الإسماعيلية - السويس" بسبب الحادث.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT