مصر.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مستشفى بسبب "تذكرة هيروين"

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على عاطلين استخدما أسلحة بيضاء في شجار اندلع بينهما في أحد المستشفيات بالعياط.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو وثق لحظة مشاجرة عاطلين بالأسلحة البيضاء، وقاما بالتعدي على بعضهما البعض داخل أحد المستشفيات في العياط بدائرة قسم شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وقال أحد الأشخاص داخل المستشفى: "دول يتخانقوا بسبب تذكرة هيروين".

وتم إلقاء القبض عليهما و تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتعتذر RT عن نشر مقطع الفيديو لما يتضمنه من مشاهد قاسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية