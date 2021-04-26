حميميم: المسلحون يشنّون 34 هجوما في مناطق وقف التصعيد

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة"، شنوا 34 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "في منطقة وقف التصعيد بإدلب، سجل 34 هجوما من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (بما في ذلك 31 اعتداء حسب الجانب السوري)، منها 15 هجوما في محافظة إدلب، و14 هجوما في محافظة اللاذقية، و5 هجمات في محافظة حماة".

وذكرت مصادر مطلعة، أنه نتيجة هجوم شنه مسلحون على مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب، قتل جنديان سوريان وإرهابيان اثنان على الأقل بين المهاجمين.

المصدر: RT