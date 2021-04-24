حميميم.. المسلحون ينفذون 25 هجوما في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 25 هجوما في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "في منطقة وقف التصعيد بإدلب، سجل 25 هجوما من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية (بما في ذلك 23 اعتداء بحسب الجانب السوري)، منها في محافظة اللاذقية 6 هجمات، وفي محافظة إدلب 12 هجوما، وفي محافظة حلب سجل هجوم واحد، و6 في محافظة حماة".

وذكرت مصادر مطلعة، أنه نتيجة هجوم شنه مسلحون على مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب، قتل جنديان سوريان وإرهابيان اثنان على الأقل بين المهاجمين.

المصدر: RT