الدفاع الروسية: الإرهابيون شنوا 24 هجوما في منطقة خفض التصعيد بسوريا

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، أن مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية، نفذوا 24 هجوما في منطقة خفض التصعيد بسوريا.

وقال: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سجل 24 هجوما من مواقع جماعة (جبهة النصرة) الإرهابية، بما في ذلك 19 هجوما أعلن عنها الجانب السوري".

وأضاف: "الخروقات كانت في محافظة إدلب 14 هجوما، و4 هجمات في كل من محافظتي حلب واللاذقية، وهجومان في محافظة حماة".

من جهتها، أعلنت القوات العسكرية الروسية في وقت سابق، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما على قاعدة حميميم الجوية في سوريا".

المصدر: RT