السعودية تحبط تهريب مليونين و250 ألف ريال (صور)
Reuters
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أعلنت الجمارك السعودية، يوم الاثنين، عن إحباط تهريب 2.250.000 ريال في ديكور مركبة.
وقالت إنها عثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيات أمتعة شخصية.
#ارقد_وآمن | نجح أبطال #الجمارك_السعودية في إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2,250,000 ريال سعودي، عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيّات أمتعة شخصية. pic.twitter.com/hesjhUhuiC— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) April 26, 2021
المصدر: RT