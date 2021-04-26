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السعودية تحبط تهريب مليونين و250 ألف ريال (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية تحبط تهريب مليونين و250 ألف ريال (صور)
Reuters
السعودية تحبط تهريب مليونين و250 ألف ريال في ديكور مركبة
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أعلنت الجمارك السعودية، يوم الاثنين، عن إحباط تهريب 2.250.000 ريال في ديكور مركبة.

وقالت إنها عثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيات أمتعة شخصية. 

المصدر: RT

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