في تصويت تاريخي.. مدينة دندي البريطانية تعترف بدولة فلسطين

اعترف مجلس بلدية مدينة دندي الاسكتلندية في بريطانيا الاثنين بدولة فلسطين، حيث صوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس لصالح الاعتراف.

وصوت لصالح قرار الاعتراف بدولة فلسطين 21 عضوا، فيما امتنع 3 منهم عن التصويت، فيما يطالب القرار الحكومة البريطانية بـ"الاعتراف الفوري بدولة فلسطين".

ويعتبر القرار خطوة مهمة تجاه استمرار الضغط الشعبي على الحكومة البريطانية من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ثاني اعتراف من نوعه في المملكة المتحدة، عقب قيام مدينة شيفيلد شمالي البلاد بذات الخطوة عام 2019، وبعد تصويت مجلس العموم البريطاني عام 2014 الذي اعترف بدولة فلسطين.

ومدينة دندي من أوائل المدن التي أقامت علاقات مع فلسطين من خلال اتفاقية التوأمة مع مدينة نابلس والتي انطلقت عام 1980، وتم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والزيارات المتبادلة التي ساهمت في زيادة معرفة المجتمع البريطاني في اسكتلندا بقضية فلسطين ومدينة نابلس.

المصدر: "معا"