مصر.. إعدام 9 مدانين في أحداث كرداسة

أعلنت وسائل الإعلام المصرية تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام اليوم الإثنين في 9 متهمين محكوم عليهم بالإعدام على خلفية اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة عام 2013.

إقرأ المزيد

وتم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن وادي النطرون، وتحمل القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات، حيث اتهموا بقتل 14 ضابط مصري.

وفى يوليو 2017 ، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مذبحة كرداسة.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الاشتراك في أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.

المصدر: الوطن + فيتو