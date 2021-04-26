مصر.. طرد مندوب وزارة الصحة من جلسة للبرلمان بعد حدوث أزمة كبيرة واستدعاء عاجل للوزيرة

قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في مصر طرد أحد مندوبي وزارة الصحة من اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بعدما تسبب في حالة غضب بين النواب.

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وطردت اللجنة المندوب عقب طلبه عدم مهاجمة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية خلال الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في محافظة سوهاج.

وخلال المناقشات التي شهدت حالة غضب شديدة بين نواب سوهاج، وعدد من النواب الآخرين، وانتقادات من النواب لوزيرة الصحة والمطالبة باستدعائها، قال أحد مندوبي وزارة الصحة: "لو سمحتوا محدش يهاجم شخص الوزيرة".

وتسبب موظف وزارة الصحة في غضب النواب، والذين طالبوا بإخراجه من الاجتماع وأن تحقق الوزارة في ما وصفوه بتجاوزه ضد النواب، رافضين طريقته في الحديث مع مجلس النواب، وصاح النواب: "لازم يخرج برة".

وقال النائب ضياء داوود: "أنت جاي تعلمنا في مجلس النواب نقول أيه، هذا غير مقبول، دا تجاوز، ولازم يطلع برة"، وتابع: "كدا هتديله ترقية الوزيرة، دا لازم يتحال للتحقيق".

وأكد أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة للمجلس، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

وطالب نواب محافظة سوهاج، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، باستدعاء وزيرة الصحة، للرد علي ما تشهده محافظة سوهاج من انتشار للفيروس وتزايد عدد الإصابات.

ورد أشرف حاتم قائلا: "طالبنا في اجتماع اللجنة العامة منذ قليل، وزيرة الصحة تيجي الجلسة العامة عشان مشكلة كورونا كلها، وليس في محافظة سوهاج فقط، لأن هناك مشكلة حقيقية".

المصدر: الوطن + مصراوي