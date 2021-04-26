الأرمن يطالبون الدول العربية "بالاعتراف بمذبحة الدولة العثمانية ضدهم"

أعرب رئيس أساقفة الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر، كريكور أوغسطين، عن أمله في أن تعترف الدول العربية بحقيقة "الإبادة الجماعية للأرمن" بعد اعتراف أمريكا رسميا.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الأساقفة: "بالنسبة لنا، فإن أهم شيء في اعتراف بايدن (بالإبادة الجماعية للأرمن) هو أنه يعطي ضمانة والتزاما بمنع تكرار مثل هذه الأحداث الرهيبة".

وبحسب رئيس الأساقفة، سيتم الإدلاء بتصريحات مماثلة في دول أخرى بعد الزعيم الأمريكي. وقال: "لم يكن بايدن أول من اعترف بالإبادة الجماعية، لكنني لا أعتقد أنها ستكون الأخيرة"، مشيرا إلى أن هناك حوالي 30 دولة تعترف بها، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والفاتيكان.

وشدد على أنه "نأمل أن تعترف الدول الأخرى بحقيقة الإبادة الجماعية وخاصة الدول العربية التي استقبلت الأرمن خلال المذابح مثل مصر".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف رسميا بأن مذابح الأرمن التي تم تنظيمها وارتكابها في أوائل القرن العشرين في الإمبراطورية العثمانية هي إبادة جماعية.

ووصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بيان الرئيس بأنه يستند إلى الشعبوية، قائلا بدوره إن تركيا ترفضه.

المصدر: نوفوستي