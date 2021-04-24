باشينيان يشكر بايدن على اعتراف واشنطن بإبادة الدولة العثمانية للأرمن

وجه رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد فيها بإعلانه اعتراف الولايات المتحدة رسميا بتعرض الأرمن للإبادة في عهد الإمبراطورية العثمانية.

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وقال باشينيان في الرسالة التي نشرت على موقعه الرسمي اليوم السبت: "لقد رحب شعب أرمينيا وأرمن العالم بحماس كبير بالاعتراف الرسمي الأمريكي بإبادة الإمبراطورية العثمانية للأرمن بين عامي 1915 و1923 وإدانتها".

وأضاف باشينيان أنه يقدر عاليا موقف بايدن المبدئي واصفا هذا الموقف بأنه يمثل خطوة قوية على طريق الحق والعدل التاريخي ودعم أحفاد ضحايا الإبادة.

وذكر رئيس الحكومة الأرمنية أن الاعتراف بإبادة الأرمن مهم "ليس فقط من أجل إحياء ذكرى الـ1,5 مليون ضحية الأبرياء، بل ومنع تكرار مثل هذه الجرائم"، مضيفا أن هذا الاعتراف يعد بالنسبة لأرمينيا "إقرارا للحقيقة والعدل التاريخي من جهة، وقضية أمن من جهة أخرى، وخاصة في ضوء الأحداث التي شهدتها منطقتنا في العام الماضي".

وفي ختام رسالته وصف باشينيان اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة بأنه "رسالة مطلوبة إلى المجتمع الدولي تؤكد أولوية حقوق الإنسان والقيم في العلاقات الدولية. ومن هذه الناحية فإنه مثال مشجه وملهم للذين يريدون أن نبني معا مجتمعا دوليا عادلا ومتسامحا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بايدن اعتراف بلاده بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية، فيما أعلنت السلطات التركية رفض أنقرة بيان الرئيس الأمريكي هذا بالمطلق.

المصدر: RT