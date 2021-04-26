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الكويت.. محكمة الاستئناف تقضي بحبس النائب البنغالي وآخرين بعد إدانتهم بجرائم الرشوة

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الكويت.. محكمة الاستئناف تقضي بحبس النائب البنغالي وآخرين بعد إدانتهم بجرائم الرشوة
Reuters Stephanie McGehee
مبنى قصر العدل في الكويت
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حكمت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس النائب البنغالي، محمد شهيد، ومازن الجراح، وحسن الخضر، ونواف الشلاحي، وصلاح خورشيد، 7 سنوات.

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وجاء ذلك بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، وبراءة سعدون حماد من الاتهام.

وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال في الكويت، قد تصدرت وسائل الإعلام في فترة سابقة، على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين كويتيين لتمرير معاملات غير قانونية.

وذكرت مصادر عديدة أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.

المصدر: "القبس" + "الراي"

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