مصدر يكشف أسباب "إلغاء" زيارة الدبيبة إلى بنغازي

نقلت وكالة "أخبار ليبيا 24" عن مصدر "مطلع" بمطار بنينا الدولي تأكيده منع طائرة الوفد الأمني والمراسمي لحكومة الوحدة الوطنية من الهبوط.

إقرأ المزيد

وأفاد المصدر في اتصال هاتفي بأن الوفد كانت مهمته التنسيق والتجهيز للاجتماع الوزاري المقرر يوم الاثنين بمقر ديوان الوزراء في المدينة، إلا أن سلطات المطار تفاجأت بأن الطائرة التي منعت من الهبوط كانت تقل 87 عنصر من "الكتائب المسلحة بطرابلس وغالبيتهم من المسلحين".

ونقل الموقع الإخباري الليبي عن المصدر قوله إن "الوفد يضم عناصر من مليشيا غنيوة النواصي"، مشيرا أيضا إلى أن "العناصر المسلحة رفضت الكشف على وثائقها الثبوتية أو التخلي عن أسلحة كما رفضوا تفتيش حقائبهم وبعض الأجهزة التي يحملونها".

ونسب إلى المصدر أن "الوفد المسلح طلب استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا التي تشرف عليها القيادة العامة للتمركز فيها بأسلحتهم واستقبال وفد الحكومة الذي كان سيأتي لاحقا وطلبهم قوبل بالرفض".

وأفاد المصدر بأن سلطات مطار بنينا في مدينة بنغازي "تفاجأت بهوية ركاب الطائرة التي كان من المفترض أنها تضم الوزراء ومدراء إدارات في الحكومة، كما كان منسقا وفق الكشف المرسل من مطار معيتيقة وليس عناصر مسلحة تحت مسميات مختلفة".

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر قد "أثار حفيظة رجال الأمن بالمدينة"، مضيفا كذلك قوله إن زيارة عبدالحميد الدبيبة المقررة يوم الاثنين، ألغيت "على خلفية التصريحات الاستفزازية الأخيرة التي صدرت عن الدبيبية عند لقائه ببعض منتسبي الجماعات الإرهابية من مدينة بنغازي ودرنة والتي أكد فيها الدبيبة ضرورة إعادة بنغازي إلى حضن الوطن"، ما عد إشارة إلى تخليصها من سيطرة قوات القيادة العامة "للجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: أخبار ليبيا 24