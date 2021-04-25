حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤجل اجتماعها لأسباب غير معلنة

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان مقررا غدا الاثنين في بنغازي.

وأشار حمودة في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إلى أن "موعد اجتماع الحكومة تأجل حتى يتم التحضير لموعد لاحق"، دون أن يذكر سبب التأجيل.

وأفادت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق، بأن "الوفد الوزاري والذي من المقرر أن يصل بنغازي، ألغى زيارته على خلفية منع طائرة الحراسات الخاصة من الهبوط في مطار بنينا".

وأوضحت المصادر أن "منع الطائرة من الهبوط في بنينا، جاء بدعوى أن الحراس لا يحملون تصاريح خاصة".

ناصر حاتم

المصدر: RT