إصابة امرأة بانهيار شرفة مبنى في صور جنوبي لبنان (صور)

أدى انهيار شرفة في أحد المباني قرب حي النبي إسماعيل في مدينة صور جنوبي لبنان إلى إصابة مواطنة، وتضرر عدد من السيارات المركونة عند المبنى المكون من 8 طوابق.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن شهود عيان، بأن "شرفة منزل في الطبقة السابعة سقطت على شرفتي الطبقتين السادسة والخامسة في المبنى، وتسببت بجرح امرأة".

سقوط شرفتين من الطابق الخامس والسادس من بناية سكنية عالية في مدينة صور و اضرار جسيمة في الممتلكات والسيارات pic.twitter.com/YBhG0Q2X0i — Rama (@Rama_Leb) April 25, 2021

وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني عملت على انتشال المرأة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى للمعالجة".

ولفتت إلى أن هذا الحادث الثاني من نوعه في مدينة صور، حيث انهارت شرفة منزل في أحد المباني في منطقة الحوش شرقي المدينة.

المصدر: "الأخبار" + RT