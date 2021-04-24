مصر.. انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة في الإسكندرية (صور)

شهدت محطة قطار المعمورة شرق الإسكندرية، انفصال عربة قطار أبوقير قبل دخوله لمحطة المعمورة الشاطيء، ما بث الذعر وهلع بين الركاب.

وقالت منى عصام أحد شهود العيان، إنها كانت تستقل القطار وحدثت حالة من الفوضى وبدأ الركاب يقفزون من أبواب القطار.

وأضافت: "لم نعرف ماذا يحدث، حتى علمنا بانفصال العربة الأخيرة من القطار"، مشيرة إلى أنه لا تجد أي إصابات.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع انفصال عربة القطار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية