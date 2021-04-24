دفعة لقاحات ضد كورونا تصل سوريا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي دفعة لقاحات ضد فيروس كورونا مقدمة من جمهورية الصين سبق أن أعلنت بكين أنها سترسلها دون أن تحدد موعدا.

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وذكرت وكالة "سانا" أن الدفعة مكونة من 150 ألف جرعة قدمتها الصين "إلى الدولة السورية والشعب السوري".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الخميس الماضي أن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية في 3 من الشهر الجاري أن لقاحات ستصل البلاد من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية.

المصدر: سانا + RT