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الأمم المتحدة: سوريا تتسلم أول دفعة من اللقاحات ضد كورونا

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: سوريا تتسلم أول دفعة من اللقاحات ضد كورونا
Reuters
العاصمة السورية دمشق، أرشيف
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أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

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وقال بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات "جافي" إن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب" وستساعد العاملين في القطاع الصحي "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

ووفق البيان، فقد "تم تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي".

وذكر البيان أنه "من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

المصدر: رويترز 

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