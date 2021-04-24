المتحدث باسم الكاظمي: العراق لا يحتاج إلى القوات الأجنبية

أكد اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن بلاده لا تحتاج إلى قوات أجنبية، أمريكية أو غير أمريكية.

وقال في تصريحات صحفية، إن "خطر داعش لازال موجودا، وعلينا التكاتف جميعا، والأمن القومي العراقي فوق كل شيء وعلى كل دول الجوار احترام سيادة العراق".

وأضاف، أن "استهداف القواعد والمقرات العسكرية العراقية هو خارج عن القانون ومن يريد إخراج القوات الأمريكية، فهناك حوار".

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وأشار اللواء رسول إلى أن "العراق لا يحتاج إلى أي قوات عسكرية أجنبية، أمريكية كانت أو غير أمريكية، ونعمل حاليا على جدولة خروجها من العراق".

وتابع، أن "مهمة بعثة الناتو في العراق، استشارية وليست قتالية، وهدفها بناء قوات مسلحة عراقية تحمي الوطن".

وتواجه القوات الأمريكية الموجدة في العراق، رفضا بالبقاء من قبل فصائل مسلحة تعرف باسم "فصائل المقاومة"، حيث أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أن "الأمريكيين يثبتون بأن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراجهم من العراق".

وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد".

المصدر: "الفرات" + RT