الخزعلي: الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراج القوات الأمريكية من العراق

أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن "الأمريكيين يثبتون بأن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراجهم من العراق".

وكتب على حسابه في "تويتر"، أن "تصريحات القيادة العسكرية الوسطى الأخيرة دليل واضح على عدم جدية الإدارة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من أرض العراق".

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وأضاف: "في حال عدم صدور تكذيب من الطرف الحكومي العراقي، فإنه سيعتبر دليل على عدم مصداقية قوله بأنه طالب بخروج القوات الامريكية من الأراضي العراقية، وإن ما يقال في العلن يخالف ما يقال في السر".

وأشار الخزعلي إلى أن "الأمريكيين يقدمون الدليل تلو الآخر على أن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم".

وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد".

المصدر: RT