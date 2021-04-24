مسؤول مصري: لا يوجد معتقل سياسي داخل السجون

شدد طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون، اليوم السبت، على أنه "لا يوجد مسجون سياسي داخل السجن".

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وعلى هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية لسجن المرج، أكد طارق مرزوق أن "توصيف المتهم يأتي من جانب النيابة العامة، وفقا للقضية المتهم فيها"، مشيرا إلى أنه "يتم تطبيق القانون على النزلاء، ومراعاة أقصى حقوق الإنسان".

وقال إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يتابع بشكل دوري الأوضاع داخل كافة السجون على مستوى الجمهورية، ويشدد على تقديم كافة أوجه الرعاية والتأهيل للنزلاء.

وفي إطار الحديث عن "الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان" عن أوضاع السجون، أوضح مساعد وزير الداخلية، أن "كل ما يثار عن سوء معاملة أي نزيل، عار تماما من الصحة، ويهدف لخلق حالة من عدة الاستقرار وهدم مؤسسات الدولة، التي تحاول الجماعة إثارتها بين الحين والآخر".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT