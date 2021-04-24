الأردن يحذر من تبعات "الهجمات العنصرية" على البلدة القديمة في القدس

دان الأردن "الهجمات العنصرية" على البلدة القديمة في القدس، وحذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي من تبعات هذه الهجمات.

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ودعا الصفدي، في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، إلى "تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية"، مؤكدا أن مسؤولية وقف الاعتداءات تقع على عاتق سلطات الاحتلال وفق القانون الدولي".



وختم الصفدي مؤكدا أن "القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار".

ندين الهجمات العنصرية على البلدة القديمة #القدس المحتلة ونحذر من تبعاتها. لا بد من تحرك دولي فاعل لحماية المقدسيين من الاعتداءات وما تمثل من كراهية وعنصرية. على سلطات الاحتلال تقع مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي. القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 23, 2021

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني أن الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات وصلت إلى 105، بينها 22 إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس.

المصدر: عمون