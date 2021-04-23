السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن حاجة الولايات المتحدة لمدرسي لغة عربية

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فرصة للمدرسين للسفر إلى الولايات المتحدة لعام واحد لتدريس اللغة العربية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية، على أن يكون المتقدم مصريا أو مغربيا.

وقالت السفارة في منشور لها على "فيسبوك": "هل أنت مدرس بدوام كامل للغة الإنجليزية أو العربية كلغة أجنبية في مدرسة ابتدائية أو ثانوية في مصر؟.. هل لديك درجة البكالريوس و4 سنوات من الخبرة في التدريس في الفصول الدراسية؟".

وأضافت: "قد تتاح لك الفرصة للانضمام إلى برنامج معلمي اللغات الحرجة (TCLP) والسفر إلى الولايات المتحدة لمدة عام واحد لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية الأمريكية".

ويتم تمويل البرنامج من قبل الخارجية الأمريكية وتنفذه المجالس الأمريكية بالتعاون مع برنامج "أميد إيست" مصر.

🇪🇬 هل أنت مدرس بدوام كامل للغة الإنجليزية أو العربية كلغة أجنبية في مدرسة ابتدائية أو ثانوية في مصر؟ هل لديك درجة... Опубликовано U.S. Embassy Cairo Пятница, 23 апреля 2021 г.

ومن الشروط الواجب توفرها في المتقدم، أن "يكون مصريا أو مغربيا، ولديه فهم راسخ للغة العربية الفصحى الحديثة".

واستثنى العرض عددا من الفئات منها "المواطنون الأمريكيون والمقيمون الدائمون في الولايات المتحدة أو أزواجهم، والأفراد المشاركون حاليا في البرامج الأكاديمية أو التدريبية أو البحثية في الولايات المتحدة، ولن يقبل الأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أو من الدارسين حاليا هناك".

واستثنى العرض أيضا "مسؤولي وزارة التربية والتعليم والمدراء المتفرغين أو المسؤولين التربويين والمستشارين التربويين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعلمي اللغة الإنجليزية الخاصين".

وأشارت السفارة إلى أنه "سيتم عقد جلسة توجيهية ترحيبية لمدة 9 أيام في واشنطن العاصمة".

المصدر: "صدى البلد" + موقع السفارة الأمريكية لدى القاهرة – "فيسبوك