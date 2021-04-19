مصر.. أزمة مع وزير التعليم ومشادات كلامية بعد دخوله مجلس الشيوخ لأول مرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، اليوم الاثنين، مشادات بين وزير التعليم المصري طارق شوقى وأعضاء المجلس، لرفض الأعضاء نظام الثانوية العامة الجديد.

ورد شوقي على أعضاء مجلس الشيوخ: "العيب ليس في القانون المعروض على المجلس، وإذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم". وهو ما أثار غضب النواب وانفعل عدد كبير منهم رافضين لكلام الوزير.

وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلا: "ليست هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات يا معالى الوزير، والشيوخ لم يكن أبدا عائقا لسياسة الدولة وما دار في مضمون الحديث اراء رافضة للتعديلات وليست رافضة التطوير".

ورد شوقي قائلا: "لجنة التعليم عقدت اجتماع وحضره ممثلوا الوزارات المختلفة والدعوة التي وجهت لنا وصلت في العاشرة مساء ليلة الاجتماع، وفي وقت كنا نرتب فيه لحدث هام ولم تصل الدعوة في الوقت المناسب وعرفت الخبر من الجرائد وكان يجب الاستماع للفلسفة من القانون ونصل لنتيجة تساعد البلد وتصدير هذا الرفض للرأي العام يضع الجميع في بلبلة شديدة".

المصدر: المصري اليوم