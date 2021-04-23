بارزاني وبلينكن يبحثان الدعم الأمريكي لكردستان العراق

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفات مهمة بينها الهجمات الصاروخية على الإقليم والقواعد العراقية وقوات التحالف الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم إن "بارزاني تلقى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان: "الجانبان أدانا الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الإقليم والقواعد العراقية وقوات التحالف الدولي، وجرى الاتفاق على الحاجة المستمرة لقوات التحالف الدولي في البلاد ودعم البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش".

وأطلع بارزاني بلينكن على "الإصلاحات التي تجريها حكومة كردستان العراق، والتي أسهمت في زيادة إيراداته عبر تحقيق المزيد من الشفافية في المالية العامة"، حاثا الوزير بلينكن على توسيع نطاق المساعدات الفنية والدعم الاقتصادي لحكومة الإقليم.

ودعا بارزاني إلى "تشجيع الاستثمار الأمريكي في القطاع المصرفي"، مشددا على "ضرورة رص الصفوف وتعزيز الوحدة بين القوى السياسية الكردية".

المصدر: "السومرية نيوز"