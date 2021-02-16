في اتصال بينهما.. بارزاني يحث بلينكن على دعم التحقيق في هجوم أربيل

تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للتباحث حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل مساء الاثنين.

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أفادت بذلك حكومة إقليم كردستان العراق في بيان لها، مشيرة إلى أنه خلال الاتصال الذي جرى في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، عبر الجانبان عن تعاطفهما مع الضحايا.

وحسب البيان، فإن بارزاني وصف الهجوم بـ "الجبان" وحث بلينكن على "دعم التحقيق المشترك لحكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية من أجل تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة".

واتفق الجانبان "على البقاء على اتصال وثيق في هذا الصدد". كما جرى خلال الاتصال، بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية.

وأفادت تقارير أولية بأن سقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي أسفر عن مقتل متعاقد مدني، وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي. وقال بلينكن في بيان له إن بلاده "غاضبة" بسبب الهجوم على أربيل.

المصدر: "روداو"